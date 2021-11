Bruxelles : le marché du vélo électrique partagé chamboulé, 2000 vélos Dott bientôt déversés dans les rues

Ils sont tout neufs et viennent de sortir du camion. Une bonne partie des nouveaux vélos Dott sont stockés dans un entrepôt, avenue du Port, prêt à être déversés sur la ville. "Aujourd’hui, on avait 3000 trottinettes sur Bruxelles et on va avoir 2000 vélos d’ici la fin de l’année", explique Marien Jomier, le directeur général de chez Dott Belgique. "On a besoin d’offrir une vraie multimodalité si on veut participer au changement des choses. Aujourd’hui, on cherche à combattre à la fois la pollution mais aussi la congestion des rues. La trottinette c’est un élément de réponse, le vélo à assistance électrique en est un autre".

En ce début de semaine, 150 vélos ont été dispersés, chacun d’entre eux a comptabilisé en moyenne plus de trois trajets dans ses roues pour cette première journée. Un bon début nous dit-on. La concurrence dans le secteur est vivace à Bruxelles. C’est pourquoi l’opérateur Dott s’efforce d’entretenir sa flotte avec ses mécaniciens. "On est 6 opérateurs actuellement. Bruxelles est un marché assez libre. On peut arriver assez facilement en tant que nouvel opérateur donc forcément on est beaucoup. Au niveau des vélos, on va découvrir ça mais je pense que Billy bike et Villo sont des bons concurrents", tient à compléter Clara Philippot, la responsable pour Bruxelles.