Bruxelles: le logement social attire désormais les investisseurs... privés !

On appelle cela les Agences Immobilière Sociales (AIS). Des sociétés qui louent des logements moins chers à des personnes précarisées, logements qui lui sont confiés par des propriétaires privés. À Bruxelles, la formule a 20 ans à Bruxelles et elle est en plein boum ! Les 23 AIS gèrent aujourd'hui près de 5000 unités. 300 nouveaux biens leurs sont confiés chaque année. Un succès qui s'explique parce que tout le monde y trouverait son compte.

Par exemple à Ixelles. Nous sommes dans un des quartiers les plus prisés de la commune, à deux pas de la place Flagey, de l'abbaye de la Cambre et de l'Université. Une rue très calme, à peine une voiture qui passe de temps en temps. Et sur place, un immeuble récemment rénové à l'intérieur. "C'était un immeuble de bureau il y a encore une dizaine d'années, mais comme je n'arrivais pas à le relouer en bureaux, j'ai décidé de le transformer en logements", explique Francis de Laveleye, le propriétaire. "Aujourd'hui, il compte sept petites unités individuelles et deux appartements : un loft une chambre avec une très jolie vue et un appartement deux chambres avec jardin".