Feu d'artifice du Nouvel An sur le plateau du Heysel, toutes les infos pratiques

La soirée débutera déjà à 22h30 avec un DJ et des projections lumineuses sur le Palais 5. Ensuite,vers 23h, la compagnie anversoise Theater Tol fera découvrir aux spectateurs un opéra moderne en lumière. Ce spectacle aérien composé de personnages féeriques brillera dans le ciel du Heysel : anges, musiciens, danseurs, plumes, bicyclettes et mariés évolueront au-dessus du public.

En raison des travaux sur la place de Brouckère mais aussi pour le 60ème anniversaire de l'Atomium et de l'Expo 58, le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An de Bruxelles sera tiré sur le plateau du Heysel. 50 000 personnes sont attendues au pied de l’Atomium ce 31 décembre.

Dispositif de sécurité et accès à partir de 22h

Un dispositif de sécurité sera mis en place et les accès au site contrôlés. Les bouteilles en verre et les pétards et feux d’artifice seront interdits. Les sacs à dos et les effets encombrants seront, eux aussi, prohibés.

À partir de 20h30, le site de l’événement sera totalement fermé au public afin de régler les derniers détails.

Il sera accessible à partir de 22h uniquement par les entrées suivantes :

l’avenue de Bouchout – accès A

l’avenue de l’Atomium – accès B

le boulevard du Centenaire via la place Louis Steens – accès C

Les organisateurs conseillent l'utilisation des transports en commun

Pour rappel, dès minuit, les métros, tram et bus de la STIB seront gratuits. Aux sorties des stations de métro, des stewards seront présents aux sorties des stations de métro pour aiguiller les passagers vers le site de l’événement.

Attention, la station de métro Roi Baudouin sera fermée du 31.12 à 19h jusqu’au 01.01 à 8h

Les lignes suivantes desserviront les environs de l’Atomium :

Heysel Heizel

M étro ligne 6 (Elisabeth, dernier départ à 1:50)

Houba-Brugman

Métro ligne 6 - (Elisabeth, dernier départ à 1:51)

Stade/Stadion:

Tram 51 Van Haelen (dernier départ à 1:33)

Tram 93 Legrand (dernier départ à 1:39)

Noctis 18 : Gare Centrale (dernier départ à 4:08)

Centenaire/Eeuwfeest

Tram 7 : Vanderkindere (dernier départ à 1:45) // Buyl (dernier départ à 2:53)

Tram 19 : Groot-Bijgaarden (dernier départ à 1:39)

Esplanade

Tram 3 : Churchill (dernier départ à 1:37)

Certaines lignes sont également modifiées :

Bus 84-88 limités à Palfijn à partir de 19h

Bus N18 limité à Roi Baudouin Stade (ne circule pas entre Roi Baudouin et Heysel)

Tram 7 limité à Centenaire à partir de 19h

Noctis, Feestbus et Parking C

Les bus Noctis circuleront de 0h30 à 5h du matin (un bus toutes les 30 minutes). De Lijn met en place un "Feestbus’" entre Roi Baudouin et Opwijk via Wemmel et Merchtem.

Vous pouvez aussi consulter toutes les informations au sujet des transports en commun la nuit du 31 décembre sont disponibles sur le site de la Stib.

Accès en voiture

Si vous privilégiez la voiture, sachez que le parking C sera accessible via le ring et la chaussée romaine pour le prix de 5 euros.

Notez quand même que les rues suivantes seront fermées :