Bruxelles: le corps de sécurité du palais de justice en grève ce mercredi

Aucun agent de sécurité ne travaille au palais de justice de Bruxelles ce mercredi. Aucune sécurité ne sera donc assurée aux audiences et aucun détenu ne sera transféré vers le palais de justice, a annoncé à l'agence Belga l'un de ces agents, délégué syndical CSC. "Nous avions déposé un préavis de grève le 5 septembre dernier. Nous ne travaillerons donc pas ce mercredi et il est possible que nous poursuivions encore l'action dans les prochains jours", a déclaré Kofove Muja, agent de sécurité et délégué syndical CSC. "Nous souhaitons que les agents obtiennent les promotions qu'ils auraient obtenues si nous étions restés sous l'autorité du SPF Justice, avant d'entrer à la police fédérale, sous l'autorité du SPF Intérieur. Pour le moment, ces promotions nous sont refusées", a-t-il indiqué.

En décembre 2015, le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) avait annoncé un changement de tutelle concernant les corps de sécurité des palais de justice. Ce changement est en cours. Les agents de sécurité obtiendront le même statut que les agents pénitentiaires.

Depuis lors, de nombreuses négociations ont eu lieu concernant les conditions de ce transfert mais aucun accord ne semble avoir été trouvé entre travailleurs et nouvel employeur. Pour les agents, des problèmes se posent essentiellement concernant la "prime de spécificité" et ses conséquences sur leur pension et leurs primes de fin d'année. Ils s'interrogent également sur l'obtention de promotions maintenant qu'un examen spécifique en la matière a été instauré pour les agents pénitentiaires.