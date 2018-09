Bruxelles: le conseil communal a voté le renflouement des caisses de l'asbl Renobru

Lors du conseil communal de rentrée de Bruxelles, lundi soir, L’asbl RENOBRU a occupé une bonne partie des débats. Renobru est une entreprise d'économie sociale qui rénove des logements. Ses employés sont des personnes en réinsertion socioprofessionnelle.

Depuis des années, les comptes de l'asbl créée par la ville sont dans le rouge.

En juin, la majorité avait voulu faire éponger ces dettes du passé en votant un ajustement budgétaire sans aucun document pour justifier les montants.

Une décision qui avait provoqué un tollé du côté de l'opposition, qui a donc obtenu des précisions lors du conseil communal.

Passer en force

La nouvelle direction a pris près d’une heure pour une longue présentation sensée clarifier la situation, mais celle-ci n’a pas réussi à apaiser le conseiller communal cdh Hamza Fassi-Fihri,

"Ils ont essayé de corriger l’erreur qu’ils ont commise en juin, ils sont passés en force, c'est-à-dire qu’ils ont voté une liquidation d’un budget important sans aucun document explicatif. Et là tout d’un coup à la rentrée, le même point repasse une seconde fois, mais cette fois avec les documents que je demandais", s’exclame le conseiller communal.

Un manque de transparence ?

La majorité a-t-elle manqué de transparence au sujet de cette asbl satellite de la ville?

Pour le président du CPAS, Ahmed El Ktibi, la réponse est non, "Ce n’est pas un service du CPAS, ni de la Ville, il n’y a dons pas obligation de venir exposer ses comptes au conseil communal", explique le président.

Payer le prix de la mauvaise gouvernance

N'empêche, pour Fabian Maingain (Défi), dans l'opposition, la ville a laissé la situation s’aggraver,

" Quand on entend qu’à l’époque il n’y avait même pas un C.A. par an, que les comptes n’ont pas été déposés et surtout que nous , conseillers communaux , n’avons pas accès à ce qui se passe dans ces structures, il y a une opacité. C’est pourquoi Défi plaide pour que les conseillers communaux aient accès aux ordres du jour et aux P.V. de conseil d’administration de l’ensemble de ces srtuctures, pour qu’on ne doive pas attendre des années pour découvrir des problèmes de gestion et par la suite de devoir payer le prix de la mauvaise gouvernance".

Lundi soir, le renflouement des caisses de Renobru a été voté majorité contre opposition. Depuis 2014, la ville et le cpas ont déjà dû injecter 4 millions et demi d'euros non prévus au budget.