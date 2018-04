Bruxelles : le cirque s'invite en ville avec le festival gratuit Hopla!

Une rencontre avec les Bruxellois

Par ses spectacles en plein air, le festival Hopla! veut initier la rencontre entre les Bruxellois et le cirque. "C'est venu de l'envie de montrer que le cirque : ce n'est pas uniquement les lions sous un chapiteau. Un autre langage s’est développé depuis trente ou quarante ans. C’est cet autre cirque là que l'on a envie de montrer. Et surtout de l'amener dans des quartiers où la population n’a pas l’habitude de se déplacer vers des salles de spectacle", insiste Fabien Résimont. L’objectif du festival est de "de montrer le cirque dans ce qui se fait de plus moderne et contemporain", conclut-il.

Chaque jour de cette semaine de vacances, des numéros viendront successivement animer le quartier Laeken-Centre, la Cité Modèle, Neder-Over-Heembeek et le quartier nord en plein cœur du parc Maximilien. Le programme ici.