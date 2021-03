Bruxelles: le chantier est installé pour rénover les échafaudages de la façade du Palais de Justice

Le chantier en vue de rénover les échafaudages de la façade du Palais de Justice de Bruxelles a été installé sur le côté droit de l'esplanade du bâtiment. Montés en 1984, ceux-ci n'ont en effet jamais pu servir à la rénovation des 18.000 mètres carrés de façade de l'édifice dont l'Etat belge est propriétaire. Le secrétaire d'État en charge de la Régie des bâtiments Mathieu Michel, présent mardi sur le chantier, affirme en faire une de ses priorités.

Les échafaudages doivent d'abord être renforcés et adaptés pour assurer l'exécution de l'étude de restauration et la restauration même de la façade, qui commencera "dans quelques mois". L'ancrage des pierres de façade doit aussi être examiné et il sera déterminé comment améliorer la qualité énergétique des châssis (4.600 mètres carrés) et utiliser l'énergie de manière durable.

Après l'étude, les permis et attestations nécessaires seront demandés et la procédure d'attribution des travaux pourra alors débuter. Le coût total de la restauration des façades est actuellement estimé à un peu plus de 87 millions d'euros.

La première phase des travaux comprend la restauration de la façade du côté de la place Poelaert, en ce compris le péristyle et l'esplanade à l'avant du Palais de Justice, ainsi que le socle de la coupole. La fin de cette partie du vaste chantier est prévue pour fin 2023.

Les autres façades (rue des Minimes, rue aux Laines et rue de Wynants) suivront et le Palais de Justice devrait être totalement libéré de ses échafaudages en 2030.

"Ce n'est pas un bon signal de gestion publique cohérente et efficace que de laisser pendant 40 ans des échafaudages sur un édifice dont on n'a même pas fait les travaux. Nous voulons vraiment d'une justice qui ne soit pas en travaux. Derrière l'ambition symbolique, il y a également l'objectif de décarboner le bâtiment", a souligné Mathieu Michel.