Bruxelles: le célèbre Chat de Philippe Geluck aura son musée place Royale

Cela faisait un moment qu’on en parlait, c’est à présent décidé, le Chat aura bien son musée à Bruxelles. Le Chat Cartoon Muséum ce sera son nom. Le projet est porté évidemment par Philippe Geluck le créateur du Chat et par la Région bruxelloise, qui a introduit le permis d’urbanisme. L’enquête publique a débuté à la veille de Noël et se terminera dans une petite dizaine de jours.

Le musée ne sera pas exclusivement dédié au Chat, il se partagera en trois univers, l’un consacré au chat comme animal à travers le temps, un autre dédié aux dessins d’humour et le dernier sera dédicacé exclusivement au personnage du Chat de Geluck. C’est dans une des rares parties non classées du quartier de la place Royale que va s’implanter le Chat Cartoon Museum, entre le Bip, la maison de la Région et Bozar, sur une parcelle aux formes très particulières, comme l’explique Pierre Hebbelinck, l’architecte du projet :

"C’est une parcelle formée de courbes et de contre-courbes, on peut même y deviner une queue et une tête, dans le métier on l’appelle d’ailleurs le chat. "

Le bâtiment de 4000 mètres carrés, présentera des lignes très contemporaines et pour l’architecte, le défi était de s’intégrer au mieux en faisant écho aux bâtiments voisins de style néoclassique :

"On a travaillé de sorte que le résultat soit le reflet de ce qui existe déjà aujourd’hui dans les environs de la place Royale et de Bozar, tout en étant d’une écriture totalement actuelle ".

Si les procédures se passent sans accroc, les travaux devraient débuter à la fin de cette année. L’ouverture du musée, elle, est annoncée pour 2023.