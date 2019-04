Bruxelles: le 15e Pride festival s'ouvre ce jeudi sous le slogan #AllForOne

Le 15e Pride festival se tiendra du 2 au 19 mai dans la capitale sous le slogan #AllForOne. Cette édition aura pour thème l'intersectionnalité, concept qui désigne la conjonction de plusieurs types de discriminations subie par certains individus. "Si de plus en plus de couleurs de l'arc-en-ciel sont visibles, d'autres nuances restent encore dans l'ombre", soulignent les organisateurs.

Le thème de l'intersectionnalité s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire des émeutes de Stonewall à New York. Cette lutte pour l'égalité des droits fut principalement menée par un groupe de personnes homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles, de personnes transgenres et de travailleurs du sexe issus de divers milieux ethniques et culturels.

Un appel à l'inclusion

En mettant en avant l'aspect intersectionnel de ces discriminations et la convergence des mouvements, la RainbowHouse Brussels, Arc-en-ciel Wallonie et çavaria, les trois coupoles régionales qui organisent le Pride festival, souhaitent lancer un appel à l'inclusion et la tolérance. Le coup d'envoi du Pride festival sera donné le 3 mai à l'hôtel de Ville de Bruxelles.

Après une présentation de cette édition, les participants partiront en cortège avec un drapeau arc-en-ciel géant jusqu'au Manneken-pis, qui sera habillé pour l'occasion de son costume dessiné par le grand couturier français Jean-Paul Gaultier.

Le programme du festival propose des débats, des ateliers, du théâtre, des films, des fêtes et des expositions. Jeudi à 19h30, en ouverture, le film "Temblores" sera projeté au cinéma Aventure. Ce film montre des traitements imposés à un père, qui est tombé amoureux d'un autre homme, par sa famille évangéliste. Jeudi soir, un show drag intitulé "Bad Assolo By Senith" ouvrira également les festivités au cabaret Mademoiselle, dans le centre de Bruxelles.

Débat le 10 mai

Un débat politique avec les partis sera organisé le 10 mai à 18h30 au Beurskafee pour faire valoir les revendications portées par la communauté LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel.le.s, Trans*, Queer, Intersexes et autres) en vue des élections.

La Pride parade refermera le festival le 18 mai avec un défilé dans les rues du centre-ville dès 14h30, au départ de la rue Ravenstein.