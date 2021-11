Bruxelles : lancement de la semaine de l’Arbre

La Ville de Bruxelles a donné le coup d’envoi, lundi matin à 10h00, de sa première édition de la semaine de l’arbre, devant le Manneken-Pis, habillé en jardinier pour l’occasion.

La Ville de Bruxelles distribuera un millier d’arbres aux citoyens, environ 150 par jour en différents lieux de la Ville, et en plantera 200 lors de plantations participatives ou effectuées par des agents communaux des Espaces Verts.

"Nous préservons et densifions le tissu végétal dans les lieux publics mais les citoyens peuvent également jouer un rôle dans ce grand plan de végétalisation", explique Zoubida Jellab, échevine bruxelloise des Espaces verts et de la Propreté publique. "Cette Semaine de l’Arbre est un des moyens mis en œuvre pour les impliquer et pour les aider à entrer dans cette dynamique de préservation de notre environnement".

A travers cette semaine de l’arbre, la Ville poursuit les objectifs de végétalisation de son plan Canopée, à savoir préserver le patrimoine arboré, planter des arbres sur son territoire et mobiliser les citoyens autour de la thématique.

De multiples activités seront organisées jusqu’à dimanche. Il y aura entre autres des balades guidées menées par le Centre d’écologie urbaine, des ateliers sur la taille des arbres en hiver ou encore des conférences sur les arbres fruitiers.

Une plantation folklorique sera organisée samedi après-midi dans le bois de La Cambre par les Compagnons de Saint-Laurent. Dans la soirée, à 19h00, l’architecte Luc Schuiten, le paysagiste Bas Smets et la professeure de philosophie à l’Université Aix-Marseille Joëlle Zask tiendront un colloque intitulé "L’arbre urbain, est-il un acteur climatique ?" dans la salle gothique de l’hôtel de Ville.

Le programme complet de la semaine de l’arbre est accessible via le lien https://www.bruxelles.be/semaine-arbre.