Bruxelles: la STIB inaugure sa ligne de tram 8, prolongée sur le boulevard de la Woluwe

Après des travaux d'envergure, le boulevard de la Woluwe arbore un nouveau visage ce vendredi 28 septembre. Complètement réaménagé, cet axe d'entrée de ville accueille désormais le tram 8, anciennement 94, prolongé sur quatre arrêts depuis Musée du tram jusqu'à Roodebeek. La double inauguration a eu lieu en ce début d'après-midi, accompagnée par de nombreuses activités pour le public.

Pour la STIB, cette prolongation d'une ligne sur deux kilomètres, qui relie désormais Woluwe Saint-Pierre et Saint-Lambert, ne devrait pas être la dernière sur cet axe desservant de nombreuses entreprises et quartiers depuis l'avenue Louise. Le ministre de Mobilité Pascal Smet (sp.a), refuse toutefois de prédire sur quel parcours elle serait prolongée.

Un boulevard de la Woluwe métamorphosé

Quatre nouveaux arrêts de tram, mais désormais, le boulevard est également doté de larges pistes cyclables séparées du trafic automobile, de nombreuses plantations d’arbres, de zones de promenade, de nouveaux trottoirs, d’un mobilier et d’un éclairage public renouvelés. Une autoroute urbaine remodelée en un boulevard de ville plus arboré et verdurisé. L'ensemble du chantier a mobilisé quelque 24,5 millions d'euros - 10 millions pour l'infrastructure ferrée et 14,5 millions pour la transformation de l'infrastructure routière.

Grâce à ces aménagements, le temps de parcours planifié en semaine est de six à sept minutes pendant la journée. En partant de Woluwe, il est désormais possible de rejoindre le quartier de la place Wiener à Watermael-Boitsfort, en vingt minutes seulement. Le soir et le week-end, les voyageurs n'attendront pas plus de quinze minutes leur tram à l'arrêt. En journée, un tram passera toutes les six minutes, en heures de pointe, et toutes les huit minutes, en dehors de celles-ci.