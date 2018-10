Bruxelles: la police saisit 337 fardes de cigarettes dénuées de timbres fiscaux

La police a saisi le vendredi 28 septembre 337 fardes de cigarettes dénuées de timbres fiscaux dans un appartement de Bruxelles, indique lundi le parquet bruxellois. L'enquête devra déterminer si ces paquets sont des contrefaçons ou s'ils résultent d'une fraude fiscale. Cinq hommes âgés de 25 à 38 ans ont été interpellés pour association de malfaiteurs. La grande majorité est déjà connue des services de police et quatre d'entre eux se trouvent en situation de séjour illégal.

Vendredi dernier vers 22h30, une patrouille de la police locale a eu son attention attirée par un individu qui, à sa vue, s'est engouffré dans un immeuble du boulevard du Midi dont il venait de sortir. Les agents ont alors pénétré à leur tour dans l'habitation et sont tombés sur deux hommes, dont le fuyard, qui se trouvaient en possession d'une grande valise contenant 62 fardes de cigarettes dénuées de timbres fiscaux. Les deux hommes ont déclaré avoir acheté les cigarettes dans un des appartements de l'immeuble.

La perquisition effectuée à l'adresse sur base du flagrant délit a permis d'appréhender trois autres suspects ainsi que près de 275 fardes supplémentaires et une valise remplie d'objets divers dont des montres, des ordinateurs portables, des GSM, un taser masqué en lampe de poche et un faux billet de 100 euros. Les policiers ont également découvert dans l'appartement de nombreux GSM, bijoux et ordinateurs portables, vraisemblablement recelés. Ils ont aussi saisi un montant total de 1.620 euros dont 400 euros cachés dans le frigo du logement.