Bruxelles: la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés cherche des bénévoles pour aider les migrants

Au QG ixellois de la plateforme citoyenne, ils sont plus d’une centaine ce samedi. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, ils sont venus proposer un coup de main, un lit ou du transport. C’est le cas de Jean-Pierre, un jeune retraité : "je suis venu pour voir quelles sont les possibilités, les choses qu’on peut faire. Cours de français, tri de vêtements parce qu’on sait faire ça aussi."

Et les besoins sont nombreux, distribuer les vêtements ou les produits d’hygiène au hub humanitaire, assurer l’accueil ou la distribution des draps à la porte d’Ulysse (centre d’hébergement des migrants à Haren). Marc, lui, a désormais de la place à la maison, alors pourquoi ne pas proposer d’héberger chez lui, directement : "Je connais quelqu’un qui fait de l’hébergement, j’ai deux lits chez moi que j’ai préparés pour ça".

Souvent, les futurs bénévoles ont été touchés par les risques pris par les migrants pour arriver chez nous et tenter un passage vers l’Angleterre. Et parfois, ces histoires douloureuses en rappellent d’autres. "Moi je suis d’origine indienne, ma famille est venue en Angleterre pour travailler, raconte Georgina. Nous n’étions pas des réfugiés, mais nous comprenons ce qui motive ces jeunes…la pauvreté, et la guerre…"

Le soutien des pouvoirs publics ne suffit pas

Né dans la foulée de la crise de l’asile, il y a quatre ans, l’élan citoyen du début, s’est structuré, professionnalisé même. Désormais une trentaine de salariés encadrent et organisent l’accueil des migrants. La région bruxelloise a prévu de débloquer en 2020 un budget de 2,785.000 euros pour pérenniser cet accueil. La ville de Bruxelles de son côté assure la location du bâtiment de la Porte d’Ulysse, la sécurisation ou encore le nettoyage du linge. Un soutien, précieux, forcément, mais qui ne suffit pas. C’est pourquoi les bénévoles restent indispensables. "On compte beaucoup sur les milliers de bénévoles qui se mobilisent, qui s’impliquent régulièrement, toutes les semaines, ou qui s’engagent plus ponctuellement", affirme Adriana Costa Santos, l’une des chevilles ouvrières de la plateforme.

Quatre ans après la crise de l’asile, la plateforme citoyenne et d’autres associations de terrain continuent d’assurer chaque soir, un répit ou du réconfort à plusieurs centaines de migrants.