Bruxelles: la nouvelle passerelle sur le canal sera nommée "Pont Suzan Daniel"

Le nouveau pont qui surplombera le canal à Bruxelles pour relier le quartier de la Gare du Nord au site de Tour & Taxis sera nommé le "Pont Suzan Daniel", en hommage à cette Bruxelloise décédée en 2007, figure de proue du mouvement homosexuel et LGBT. Ce sont les internautes bruxellois eux-mêmes qui ont choisi cette proposition en votant en ligne, a annoncé lundi Beliris.

La proposition "Pont Zinneke" est arrivée deuxième en nombre de votes, le "Pont d'ici tot ginder" troisième, le "Pont Agnès Varda" quatrième et le "Pont 22 mars" en dernière position, ajoute Beliris sur sa page Facebook.

Ces cinq noms formaient une short-list dégagée par Beliris et la Ville de Bruxelles sur base des propositions de citoyens. "Suzan Daniel aura son pont", s'est réjouie l'échevine de l'Urbanisme et des Espaces publics Ans Persoons mardi. "Pas une petite rue, mais un vrai pont qui relie entre eux des rives et des quartiers, sur lequel on pourra flâner main dans la main et s'embrasser de bon cœur. Suzan Daniel est une icône du mouvement LGBT+ en Belgique. Nous donnons ainsi en tant que ville deux signaux importants: chacun a le droit d'être soi-même en rue, et les femmes qui ont joué un rôle important dans notre histoire ont enfin la visibilité qu'elles méritent".

Cette passerelle sera dédiée aux transports en commun et à la mobilité douce. Les travaux pour son installation doivent débuter à l'automne. Le nouveau pont reliera le boulevard Simon Bolivar à l'avenue du Port à hauteur de la rue Picard.

Suzan Daniel a été, dans les années 50, à l'origine du premier centre culturel belge prônant l'émancipation des homosexuels et lesbiennes en Belgique.