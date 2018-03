Bruxelles: la maquette du la future Maison des Médias a été dévoilée

Le pôle audiovisuel bruxellois existe déjà. Il se situe à Schaerbeek, autour de la RTBF, de la VRT, de RTL-TVI et de Be Tv, à la sortie de l'autoroute E40. Dans les prochaines années, le quartier comptera donc un bâtiment supplémentaire, la Maison des Médias, au coin du boulevard Reyers et de la rue Colonel Bourg.

Le pôle audiovisuel de Bruxelles verra émerger une maison des médias d'ici 2021. Le nouveau bâtiment porte le nom de "Frame". Il hébergera la télévision régionale BX1, une partie de l'IHECS, le Centre Vidéo de Bruxelles et Screen.brussels (l'opérateur public en matière de cinéma). Les futurs locataires et les ministres bruxellois concernés en ont dévoilé la maquette.

Pour l'IHECS, à l'étroit dans ses locaux de la rue de l'Etuve, c'est une opportunité à ne pas manquer. "L’IHECS est au centre de Bruxelles depuis 1990, explique Jean-François Raskin, administrateur-général de l’IHECS. Au départ, le bâtiment a été conçu pour accueillir 600 étudiants. Mais aujourd’hui, on en compte 2.200, avec plus de 200 personnes qui y travaillent. Nous devons donc nous redéployer ailleurs."

Le bâtiment s'appellera "Frame". Il est l'œuvre d'une association d'architectes bruxellois et français. "On est sur un bâtiment qui prône des valeurs de polyvalence et de réversibilité, poursuit Adrien Verschuere, du bureau d'architecture Baukunst. L’ensemble des techniques et les espaces ont d’ailleurs été conçus pour les garantir au maximum."