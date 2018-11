Bruxelles: la gare du Nord est trop sale et trop dangereuse selon Ben Weyts (N-VA)

"Trop sale et trop dangereuse, la gare du Nord", Selon le ministre de la mobilité flamand Ben Weyts. "Si ça ne change pas, les bus de Lijn s'arrêteront ailleurs".

c'est ce que déclarait jeudi matin le ministre Nva dans la presse flamande. Pour Ben Weyts, ça suffit. La gare du Nord ne convient plus pour De Lijn, Il y a un sentiment d'insécurité trop grand : "Notre personnel dit qu’il ne veut plus rouler jusqu’à la gare du Nord jusqu’à ce que cette situation prenne fin. Nous allons nous arrêter plut tôt et déposer nos voyageurs plus tôt, c’est dangereux tant pour les chauffeurs que pour les voyageurs ", explique le ministre.

Et Ben Weyts de pointer du doigt les migrants qui fréquentent la gare du Nord notamment parce que c'est là que se trouve le hub humanitaire de Médecins du Monde.

Une situation bien connue

Du côté de la police, la situation est bien connue, et la Zone Bruxelles Nord a d'ailleurs lancé un plan pour ce quartier. Une chose est claire, la criminalité a augmenté de manière considérable, il y a davantage de pickpockets, de vols avec violence et de drogues. Mais les responsables ne sont pas forcément les migrants ajoute Audrey Dereymacker, porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord.

"On constate en effet la présence de personnes en précarité, mais on sait que autour d’une gare c’est souvent le cas. La présence de ces personnes crée des tensions et des bagarres éventuellement, mais cela n’engendre pas une délinquance plus importante. Par exemple pour les pickspockets il s’agit des personnes que l’on connaissait déjà avant la présence de migrants".

Quoi qu'il en soit le ministre de la mobilité réfléchit à changer les arrêts de De Lijn pour éviter la gare du Nord. Une réunion pour évaluer les différentes possibilités se tiendra ce vendredi chez De Lijn. L'option envisagée est de continuer à déposer les passagers des bus à la gare du Nord mais de ne plus y charger personne. L'arrêt pour les passagers qui souhaitent monter serait déplacer à Rogier. De cette manière, les client de De Lijn ne seraient plus obligés de patienter dans cet endroit jugé sale et dangereux.