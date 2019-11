Bruxelles : la crainte des parents face à l'addiction de leurs enfant aux écrans à l'école

175 écoles connectées à l'internet haut débit

En Région bruxelloise, 175 écoles seront connectées à l'internet haut débit avant la fin de l'année. Le haut débit signifie plus de possibilités en matière d'enseignement. Les écoles pourront utiliser des outils technologiques plus développés comme la vidéoconférence ou la réalité virtuelle. Le haut débit signifie donc plus d'écrans pour les enfants déjà scotchés aux tablettes et aux smartphones à la maison. Cette situation inquiète certains parents comme Lena Detour venus assister à un débat sur l'addiction aux écrans au sein de l'école. "Ils passent leurs journées sur les écrans blancs puis ils reviennent à la maison en disant j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. Pour leur santé, je pense que ce n’est pas bon. Et le fait que l'école donne maintenant des cours avec le haut débit, cela m'inquiète, mais on n’a pas le choix on doit suivre", s'inquiète cette maman de deux enfants.