Bruxelles: la cour d'assises de Bruxelles reprend ses activités le 25 mai avec trois procès d'affilée

La cour d'assises de Bruxelles recommence à siéger dès le 25 mai, avec le tirage au sort des jurés pour le procès de Chadi Nouach. Le procès débutera ensuite le 28 mai.

Deux autres procès suivront, celui de Maikel Etta, le 16 juin pour le tirage au sort des jurés et le 22 juin pour l'entame des débats, et ensuite celui de Robert Frroku et Xhyljan Perdoda, qui avait été interrompu le 16 mars.

Ce dernier reprendra le 17 juin, avec les mêmes jurés, là où il s'était arrêté.

La cour d'assises siégera dans la salle des audiences solennelles de la cour d'appel, plus grande, et diverses mesures seront prises pour les jurés. Des masques, du gel hydroalcoolique et des gants seront distribués aux citoyens qui auront été choisis à l'issue des tirages au sort. La distance de sécurité sera également garantie dans la salle des jurés.

La cour entamera tout d'abord le procès de Chadi Nouach. Le tirage au sort des jurés est fixé au 25 mai et le début du procès au 28 mai. Cet homme, de nationalité marocaine et âgé de 28 ans, est accusé du meurtre d'une Brésilienne de 46 ans commis en avril 2018, rue d'Aerschot à Schaerbeek.

La cour jugera ensuite Maikel Etta, dont le procès devait normalement commencer début mai. Le tirage au sort aura lieu le 16 juin et les débats commenceront le 22 juin. Maikel Etta est accusé d'avoir tué une jeune femme de nationalité roumaine âgée de 21 ans, rue des Platanes à Etterbeek, en mai 2018. La victime avait reçu quelque cinquante coups de couteau.

Enfin, la cour d'assises reprendra le procès de Robert Frroku et de Xhyljan Perdoda le 17 juin. Il devrait se terminer le 19 juin. Les débats dans ce procès ont débuté le 12 mars, avant d'être suspendus le 16 mars en raison de la crise du coronavirus. À cette date, la cour avait terminé d'entendre les témoins et devait donner la parole à l'avocat général pour son réquisitoire.

Robert Frroku et Xhyljan Perdoda, deux hommes de nationalité albanaise, sont accusés d'avoir poignardé à mort le dénommé Abdelaziz Bouhali, au cours d'une bagarre dans un débit de boissons de la rue de Laeken, à Bruxelles, le 11 août 2016. Seul l'accusé Robert Frroku, âgé de 24 ans, est présent au procès. Le second accusé, Xhyljan Perdoda, âgé de 22 ans, est en fuite.

Un autre procès encore aurait dû être jugé en avril, celui de Nicolae Dragu et de Vasile Zaharia. Il a été reporté au 8 septembre pour le tirage au sort des jurés et au 11 septembre pour l'entame des débats. Nicolae Dragu et Vasile Zaharia, deux Roumains âgés respectivement de 43 ans et de 53 ans, sont accusés du meurtre de l'un de leurs compatriotes, Traian Zoltan, âgé de 50 ans, commis le 15 septembre 2018.

Les faits s'étaient déroulés dans une cabane de fortune, installée le long du Boulevard de l'Empereur, à Bruxelles.