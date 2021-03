Bruxelles: la communauté musulmane toujours traumatisée cinq ans après les attentats

Il y a 5 ans, le 22 mars 2016, deux attentats allaient secouer Bruxelles, deux explosions simultanées à l’aéroport de Zaventem à 7h58 et une autre, dans une rame de métro à la station Maelbeek, à 9h11. Les bombes allaient provoquer la mort de 32 personnes – en plus des kamikazes, en blesser 340 autres et marquer un pays tout entier. Les attentats, revendiqués par l’organisation terroriste État islamique, allaient aussi profondément traumatiser la communauté musulmane. Un traumatisme toujours présent cinq ans plus tard dans la communauté.

Dévisagés et stigmatisés

Attablées au centre communautaire de leur quartier, ces mamans voilées se souviennent, avec douleur, des jours qui ont suivi les attentats de mars 2016 :

"On vous regarde de haut en bas comme si vous étiez une terroriste. Dans la rue, dans le bus, parfois même on change de place."

Un éducateur du centre s’invite dans la conversation et il confirme :

"La communauté s’est sentie stigmatisée. Elle ne se sentait plus en sécurité. Il y a eu des attaques au couteau sur des femmes qui allaient chercher leurs enfants à l’école".

Une vague d’islamophobie

Pour Abou Youssouf, qui est imam à St Josse, il y a véritablement eu une vague d’islamophobie : "Des gens ont essayé de mettre l’Islam en accusation, alors qu’il n’y a pas de liens effectifs avec ceux qui ont fait les attentats. "

Un climat suspicieux qu’Unia, l’ex-centre pour l’égalité des chances, essayera d’objectiver plus tard, dans un rapport comme l’explique Patrick Charlier, le directeur de l’institution :

"Il y a véritablement eu dans les années qui ont suivi les attentats une série de cas et de situations de personnes à qui on a fermé des comptes bancaires, retiré des attestations de sécurité pour un travail dans un aéroport ou une centrale nucléaire. Il y a aussi eu des discours ou des actes de haine, des personnes que l’on accusait d’être des terroristes."

5 ans plus tard, la discrimination des musulmans n’a pas disparu, selon Unia, mais le lien avec les attentats n’est plus établi.