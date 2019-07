Bruxelles : la cohabitation est difficile entre artistes de rue et riverains dans le centre-ville

La cohabitation se passe plutôt mal entre les artistes de rue et les riverains du centre-ville à Bruxelles. La ville a pourtant durci son règlement dernièrement en ce qui concerne les amplificateurs de son, ceux-ci sont toujours tolérés mais ne peuvent pas dépasser les 60 décibels. Un nouveau règlement qui ne semble pas vraiment respecté. La ville promet d’évaluer la situation.

Patrice, habite à deux pas du piétonnier, avec son sonomètre il enregistre les prestations des artistes de rue : "Je fais le tour des différents coins et je mesure des valeurs toujours largement supérieures aux 70 et 80 décibels", explique-t-il.

Jusqu’à 90 décibels parfois, soit 30 de plus que la limite autorisée. Aujourd’hui, Patrice se dit à bout de nerfs:

"J’ai dû acheter un casque anti-bruit parce qu’avec un casque normal j’entends toujours les artistes de rue depuis mon appartement."

Et ce n’est pas faute d’avoir alerté les autorités, se désole Patrice :

"J’ai envoyé des courriers aux politiques, j’ai créé une page Youtube. Pas de réaction, silence radio… "

Projet pilote

C’est à la police qu’il revient de constater et verbaliser les infractions, nous précise la ville, qui annonce d’ailleurs qu’un projet pilote est en cours. celui-ci prévoit par exemple une interdiction pure et simple de l’amplification dans certains lieux.

Quant à Delphine Houba, échevine de la culture à Bruxelles, elle se dit à l’écoute de toutes les parties et soucieuse de trouver un point d’équilibre :

"Si les riverains et les commerçants se plaignent des nuisances, il est évident que je vais les entendre et que je prendrai les mesures nécessaires pour que les artistes de rue puissent être considérés comme une plus-value dans la ville et pas comme une nuisance." explique la mandataire.

Une évaluation devrait avoir lieux dans les prochaines semaines.