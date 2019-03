Bruxelles: l'hôtel Sofitel Toison d'Or évacué suite à un incendie

Un incendie a touché cette nuit, à 3h15, l'hôtel Sofitel situé Avenue de la Toison d'Or, près de l'Avenue Louise à Bruxelles.

L'hôtel a dû être entièrement évacué. 179 personnes se trouvaient sur place selon les pompiers de Bruxelles. La fumée était très dense.

L'incendie était sous contrôle peu après 04h00 du matin. Les pompiers ont ensuite dû déblayer et faire le tour du bâtiment à la recherche de victimes éventuelles. Les derniers pompiers ont quitté les lieux vers 06h30 du matin.

Une personne a été gravement intoxiquée et emmenée inconsciente vers l'hôpital, confirme Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois. Ses jours sont en danger.

Les autres clients ont été évacués et relogés dans l'hôtel The Hotel situé juste de l'autre côté du Boulevard.

"Le feu est sous contrôle", ont assuré les pompiers. Ces derniers "mesurent la toxicité dans le bâtiment afin que les clients puissent aller récupérer leurs effets personnels". Selon Walter Derieu, la fumée et l'eau ont provoqué des dégâts et il est donc peu probable que les clients puissent rester dans leur chambre ce mercredi, les locaux devant être aérés et nettoyés.

L'établissement pourrait rouvrir dans quelques jours. Cela dépendra des dégâts constatés lors du nettoyage. Ils semblent a priori relativement limités à la cuisine de l'établissement, située au premier étage. La galerie commerçante, située en-dessous, a également pu être touchée, notamment par des infiltrations d'eau.