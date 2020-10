Bruxelles: l'exposition "Femmes" retrace le parcours de femmes sans abris pendant la période du confinement

Expo Femmes - Exposition femmes organisée par le Samu Social - 16/10/2020 L’exposition s’appelle tout simplement « Femmes », elle est organisée par le samu social et elle retrace le parcours de 15 femmes, Jennifer, Asmae, Conchita et les autres, toutes sans abris, prises en charge par le Samu Social et logées pendant le confinement au parlement européen 24 heures sur 24. Leurs témoignages sont interprétés par une comédienne et illustrés par les photo de Gaël Turine.