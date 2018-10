Bruxelles: l'application de taxis Victor Cab a du mal à décoller

Victor Cab, une nouvelle application de réservation a été lancée par des taxis bruxellois en juin dernier avec la volonté de concurrencer Uber, mais avec des taxis officiels. Depuis, la nouvelle application s'est mise à dos les centrales Taxis Verts et Taxis Bleus, les écuries ont dû faire un choix. Mais aujourd’hui, une partie des chauffeurs Victor Cab s'impatientent, ils peinent à décrocher des courses.

Mohammed roulait pour une écurie affiliée à Victor Cab, mais 4 mois après le lancement de la nouvelle application, il a décidé de retourner chez les Taxis Verts et il a noté une fameuse différence "Après trois jours seulement chez les Taxis Verts je remarque que ça n’a rien à voir, rien que les courses radio des Taxis Verts on arrive au minimum à 15 ou 16 courses (par jour) ndlr", explique le chauffeur.

Du stationnement

Chez Victor Cab, la moyenne tourne autour de 2-3 courses par jour. La galère pour ce taximen, "C’est pratiquement du stationnement, allez-voir à la gare du Midi, celle du Nord ou à la gare Centrale."

Dans le centre-ville, les taxis Victor Cab font effectivement la file au stationnement. Une période particulièrement creuse selon les professionnels de l’enseigne.

Laisser du temps au temps

Cependant du côté des responsables de Victor Cab, on ne laisse pas transparaître d'inquiétude et on exprime même un certain optimisme, ce que confirme Khalid Ed Denguir, "si en 4 mois on arrive à 3 ou 4 courses, cela veut dire que dans 6 mois on peut très bien être à 6, 8 ou même 10 courses".

De ce côté donc aucun regret du choix qui a été fait, il faut simplement "laisser du temps au temps".

20.000 personnes ont jusqu'ici téléchargé l'application Victor Cab.