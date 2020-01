Bruxelles: l'air est-il plus pur dans certains parkings souterrains qu'en surface au cœur de la ville?

Un nouveau système de dépollution des parkings est arrivé sur le marché, un système présenté par Interparking qui gère la plupart des parkings à Bruxelles. Il permettrait à la firme d’affirmer que l’air est moins pollué dans leur parking qu’à l’extérieur.

Une réduction entre 40 et 50% des fines particules dans l’espace

Ces machines ressemblent à de grandes souffleries, installées à chaque étage du parking, elles aspirent l’air vicié puis captent les polluants grâce à un procédé technologique appelé " ionisation positive ". Un procédé efficace selon la société Airscan, spécialisée dans la mesure de la qualité de l’air et partenaire d’Interparking pour ce projet. " Ce n’est pas du greenwashing, parce qu’ici il y a un réel changement ", explique le directeur d’Airscan, Antoine Geerinckx, " aujourd’hui, avec cette technologie, une entreprise investit pour réduire entre 40 et 50 % des fines particules dans l’espace qu’ils maitrisent ".

Pour le bien de la planète

" L’entreprise Interparking est CO2 neutre depuis plus de 5 ans ", explique Roland Cracco, administrateur délégué d’Interparking, " on a cherché à améliorer la qualité de l’air dans nos parkings. Il faut savoir que le poumon de la machine inspire et expire de l’air non seulement dans le parking mais dans les alentours du parking aussi ". Le directeur d’Interparking explique aussi que grâce à cette machine, 70% des particules dans l’air sont récupérées, " les particules récupérées sont envoyées dans des cimenteries, 50% de celles-ci sont brûlées dans le cadre du processus de fabrication du ciment, le reste est incorporé à celui-ci ". Toujours selon Roland Cracco, " on charge de façon positive l’air, et du coup les particules fines dans l’air sont elles aussi chargées positivement et sont récupérées dans la machine par des plaques qui sont-elles chargées négativement ".

Des avis partagés

Pour un chercheur en écologie urbaine à la VUB, Nicola Da Schio, une question mérite d’être posée : à quoi bon purifier l’air des parkings dans lesquels personne ne s’attarde ? Selon lui, " il faut aussi penser à la pollution que les voitures produisent pour aller vers le parking, mais aussi le fait que la présence de parking encourage l’utilisation de la voiture ". Autrement dit, que cette technologie soit ou non efficace, elle ne s'attaque en rien aux problèmes posés par les parkings sur le plan environnemental. Notons qu’à ce stade rien ne permet de confirmer cette dernière hypothèse car la qualité de l'air n'est pas encore mesurée à l'extérieur du parking.