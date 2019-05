Bruxelles: Kokotte, un pop-up Horeca bientôt au coeur de l'Îlot Sacré

Tester son restaurant pendant 4 mois avant de se lancer dans l'aventure de l'Horeca, c'est ce que propose hub.brussels, la cellule qui accompagne les entreprises dans la capitale. Un soutien bienvenu dans un secteur difficile. En effet, un cinquième des faillites comptabilisées l'an dernier concernaient le secteur de la restauration et de l'hébergement à Bruxelles. Kokotte, c'est le nom du projet, va prendre place en plein cœur de l'ilôt sacré, rue des Bouchers.

« On est devant un vieux châssis des années 90, faussement art nouveau. Il sera retiré d'ici septembre pour remettre des châssis beaucoup plus contemporains. » Devant, la vitrine du n°30 rue des Bouchers, l’architecte Thibaut Serin a déjà les images en tête même si le bâtiment est encore en chantier, celles d'un restaurant éphémère. « Vous rentrez et vous tombez sur un grand espace ouvert, avec vue sur la cuisine et les fourneaux et sur le futur restaurateur en train de préparer ses plats. »

Les 75 mètres carrés du local permettront de servir une trentaine de couverts. « Les restaurateurs sélectionnés disposeront d’une cellule commerciale complètement aménagée et équipée, explique Aurélie Laios la cheffe du projet Kokotte chez hub brussels, un espace qui permettra au candidat de tester ses propres compétences et cela de façon temporaire. »

Rentabilité, innovation et audace

Le loyer du candidat restaurateur s’élèvera à 800 euros par mois pendant quatre mois. Il ne devra pas payer les charges et bénéficiera aussi d'un coaching en gestion. Pour hub.brussels, le projet Kokotte va permettre de dynamiser le quartier et lui donner un nouveau souffle en matière de restauration. Il ne serait donc pas étonnant de voir un restaurant vegan ou végétarien ou même un bar à chocolat prendre place rue des Bouchers, à la sortie des Galeries royales.

La créativité est l'une des conditions pour être sélectionné par le jury, mais la rentabilité, l’innovation et l’audace seront également des critères importants. Le premier restaurateur s'installera au numéro 30 de la rue des bouchers en septembre.

Si le projet vous intéresse, rendez-vous sur hub.brussels. De nouvelles sélections auront lieu en septembre.