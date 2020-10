Bruxelles inaugure Digitalcity, son pôle formation emploi des métiers du numérique

Bruxelles a désormais son pôle formation et emploi consacré aux métiers du numérique. Digitalcity, c’est son nom, a été inauguré mercredi de manière virtuelle. Basé à Auderghem, ce pôle se compose de 17 salles de cours et d’une équipe de 25 experts pour former et anticiper les besoins des entreprises.

L’objectif est d’inscrire Bruxelles dans la révolution numérique qui touche le marché de l’emploi, tous secteurs d’activité confondus. D’ici 2030, la quasi-totalité des travailleurs bruxellois vont devoir adapter leurs compétences numériques, estime la fédération technologique Agoria. Pour 44.000 travailleurs, une mise à jour des compétences ne sera pas suffisante et ils devront changer de travail. Digitalcity doit les aider à s’adapter aux changements actuels en leur offrant une formation adaptée.

"La crise est un accélérateur de tendances. La plus forte d’entre elles est la digitalisation de tous les aspects de notre société. Seulement, en Région bruxelloise, nous avons décidé de ne pas seulement assister à cette véritable ruée vers le digital mais de faire en sorte que les Bruxellois en soient des acteurs", déclare Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation.

Digitalcity est le fruit d’un partenariat entre le secteur professionnel et les partenaires sociaux, Actiris et Bruxelles Formation.