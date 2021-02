Bruxelles : Hadja Lahbib et Jan Goossens chargés du projet de capitale européenne de la culture 2030

Le gouvernement bruxellois a désigné jeudi la journaliste Hadja Lahbib et le directeur artistique Jan Goossens (ex-directeur du KVS) chargés de mission pour préparer la candidature de Bruxelles au titre de capitale européen de la culture en 2030.

Les deux chargés de mission ont été présentés jeudi midi par le ministre-président bruxellois Rudi Veroort, le secrétaire d'état Pascal Smet en charge des Relations internationales et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close. Les deux chargés de mission seront assistés d'un comité de 18 experts diversifié.

La jeunesse au centre de l'attention

Selon leurs propres propos, jeudi midi, Mme Lahbib et M. Goossens entendent réunir l'ensemble du secteur culturel mais aussi la société civile bruxelloise autour d'un projet qu'ils envisagent dans un processus constructif dont 2030 n'est pas une échéance finale, mais la composante d'un processus à plus long terme.

La jeunesse qui représente un tiers de la population de la capitale concentrera une bonne part de leur attention tout comme les dimensions belge, européenne et internationale de Bruxelles.

Une ville plus harmonieuse

Le projet sera aussi l'occasion de "redessiner la ville et la rendre plus harmonieuse entre ses diverses composantes" et de créer des ponts entre des quartiers, et des populations qui se connaissent trop peu.

C'est dans ce contexte qu'à été composée la chambre de réflexion de 18 personnalités qui ont toute un lien avec la culture, selon les chargés de mission.