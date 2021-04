Bruxelles garantit l'accès à la culture pour les plus démunis grâce aux tickets "Article 27"

Malgré la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels, le CPAS de la Ville de Bruxelles a distribué sur l’année 2020, près de 3000 tickets "Article 27" aux usagers bénéficiant d’une aide sociale, leur garantissant l’accès à la culture pendant une partie de l’année. Le dispositif des tickets "Article 27", fort d’un réseau de partenaires culturels et sociaux composé de plus de 440 organisations, permet à des publics précarisés l’accès aux activités et manifestations culturelles en leur permettant d’y participer pour un prix symbolique (1,25€).

Un droit fondamental qu’il faut garantir

"300.000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles. Une partie de la population est éloignée de l’espace culturel, en cause des freins économiques, psychologiques, ou autre. L’accès des lieux culturels est un droit qu’il faut garantir et auquel nous participons via la distribution de tickets Article 27." explique Khalid Zian, Président du CPAS de Bruxelles.

Différentes structures du CPAS de la Ville de Bruxelles

Sur l’année 2020, 2911 tickets "Article 27" répartis entre 1527 utilisateurs ont été distribués à travers les différentes structures du CPAS de la Ville de Bruxelles, à savoir les antennes sociales, les Maisons de Quartier, les Départements Formation et Médiation de dettes et les différentes maisons de repos et de soins de l’institution.

Une sortie au musée

Entre janvier et mars 2021, 1195 tickets ont été diffusés, principalement pour des sorties au musée, compte tenu de la fermeture des théâtres, des cinémas et des centres culturels.

"Ce dispositif bénéficie avant tout aux enfants issus de familles précarisées, qui peuvent ainsi accéder à des activités culturelles sans que leur prix ne constitue un obstacle. Notre objectif est de poursuivre, avec les référents culturels du CPAS, le travail de médiation culturelle auprès de nos usagers et de leur donner les ressources pour accéder aux lieux et activités culturels bruxellois en fonction de leurs affinités et de leurs centres d’intérêt." conclut Khalid Zian.