Bruxelles: fin des travaux à la rue Neuve

La rue Neuve et ses rues latérales affichent un nouveau visage. Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, annonce que le pavage est désormais terminé dans toute la zone.

Le nouveau visage de la rue Neuve repose en grande partie sur le pavage. Réalisé en petits pavés de granit gris bleuté il est particulièrement adapté pour supporter les nombreux passages et le poids des véhicules de livraison.

Les rues latérales n’ont pas été oubliées. La rue aux Choux a été elle aussi été rendue piétonne afin d'aider à désengorger la rue Neuve et un élargissement de la place du Finistère est en projet. Des bancs, des arbres en pot et de l’éclairage viendront compléter le tableau. Le nouvel aménagement est accessible dès aujourd’hui mais crise sanitaire oblige, une signalisation spéciale invite les visiteurs à respecter la distanciation sociale.

L’association des commerçants du centre-ville Shopera, se réjouit du nouvel aménagement : "La rue commerçante la plus fréquentée et la plus connue du royaume se pare d’un revêtement neuf et nous nous réjouissons d’avance qu’elle sera le théâtre d’animations en tout genre : culturelles, artistiques et commerciales. Si les conditions sanitaires le permettent, la rue Neuve nouvellement habillée sera inaugurée le 3 et 4 octobre 2020. À cette occasion, nous invitons tous les Bruxellois, belges et touristes internationaux à redécouvrir cette artère au cœur de Bruxelles."

Beliris et la Ville de Bruxelles ont investi ensemble un montant de €5 millions pour la réalisation des travaux. Le chantier, mené par De Dender, pensé par BuurLatz et Ara et coordonné par Beliris a duré environ 2 ans.