Bruxelles: et si les artistes exposaient dans les vitrines de commerces?

Transformer les vitrines des commerces bruxellois en espaces d’exposition, c’est la proposition d’une peintre et illustratrice saint-gilloise sur les réseaux sociaux.

Alors que les lieux culturels sont à l’arrêt et que les cafés, restaurants et commerces sont fermés pour cause de crise sanitaire, Yolanda Calle propose d’égayer leurs vitrines avec des peintures, des photos ou des sculptures. Dans une publication qui suscite déjà beaucoup d’enthousiasme et de partages, l’illustratrice veut mettre artistes et commerçants en contact.

Sans possibilité de partage, l'artiste se sent très seul

Au dernier étage, sous les combles d’une maison de maître, Yolanda Calle, a installé son atelier. Son antre de création, mais aussi un peu sa prison depuis le début de la crise sanitaire. "Sans possibilité de partage, enfermé dans son atelier, l’artiste se sent très seul", explique l’illustratrice.

Pour l’aider, ainsi que d’autres à sortir de cet isolement, Yolanda Calle propose une sorte de parcours d’artistes géant, de vitrine en vitrine à travers la ville.

Son idée est aussi de "créer une solidarité avec les commerçants, qui vont mal tout comme nous. Et puis nos promenades seraient beaucoup plus agréables si on y voyait de belles choses, de l’art", ajoute-t-elle.

Un autre constat fait par l’artiste, alors que bien peu de gens passent les portes des galeries d’art, une telle initiative pourrait peut-être les y amener.

Une dynamique qui commence à prendre

Le concept se développe déjà à Londres, Madrid, Toulouse, ou Calais, la saint-gilloise espère lancer la dynamique à Bruxelles: "Cela commence à prendre. Beaucoup de commerçants commencent à m’envoyer des messages, ils ont des vitrines et ils attendent que des artistes se mettent en contact avec eux."

"Vitrine-Expo", c’est le nom que Yolanda Calle a donné à ce projet qu’elle veut collectif. C’est également le nom de la page Facebook où les offres de vitrines de commerçants et les demandes d’artistes peuvent se rencontrer.