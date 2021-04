Bruxelles Environnement lance en mai le Mois de la Nature

La première édition du Mois de la Nature se déroulera du 1er au 30 mai, a annoncé mardi Bruxelles Environnement. L'administration bruxelloise de l'environnement et de l'énergie fait valoir que les espaces verts couvrent quelque 8.000 hectares, soit plus de la moitié de la superficie de la région. A travers ce nouvel événement, elle invite les Bruxellois à partir à la découverte de la nature en ville et à passer à l'action pour la préserver.

Des activités seront proposées en autonomie ou sur inscription, dans le respect des normes sanitaires. Des promenades seront l'occasion d'apprendre à identifier la faune et la flore urbaines et à connaître les vertus de certaines plantes qui poussent sur les trottoirs et au pied des arbres. Des parcours au bord de l'eau seront également suggérés.

L'occasion de relever des défis

Les participants seront aussi appelés à créer des jardins, des balcons et des façades végétalisés, qui permettent de fournir le gîte et le couvert aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs. Des conseils pour y parvenir seront mis à leur disposition. Des leçons sur le zéro déchet et le compost seront également dispensées.

Le Mois de la Nature sera aussi l'occasion de relever des défis, comme participer au recensement de la flore urbaine et installer des mangeoires. Bruxelles Environnement propose de partager leurs résultats sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #NatureBrussels. Le programme, disponible sur le site Nature.brussels, s'étoffera tout au long du mois de mai.