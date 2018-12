Bruxelles dresse un bilan positif de sa politique de formation professionnelle

En prenant ses fonctions de Ministre de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, Didier Gosuin (DéFI) n'avait pas fait mystère de son ambition de booster le volet formation de ses attributions. En 5 ans, le budget sera passé de 103 à 136 millions d'euros et le nombre de personnes inscrites tant en formation professionnelle qu'en validation de compétences a augmenté de près de 24% entre 2014 et 2017.

Des objectifs atteints

Le plan Formation 2020 comprend 19 axes et 44 mesures. A trois ans du terme, le Ministre se targue d'avoir entamé la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures, 15 d'entre elles étant d'ores et déjà finalisées. D'ici l'échéance , l'ensemble des objectifs chiffrés devraient être atteints, se réjouit Didier Gosuin, qui se dit que le gouvernement aurait sans doute pu faire preuve de plus d'ambition encore. D'ici 2020, l'un des objectifs est d'atteindre les 20.000 chercheurs d'emploi distincts en formation par an. Si les pouvoirs publics ont mis les moyens, le Ministre déplore l'engagement insuffisant des chefs d'entreprise. "Avoir 4595 formations en entreprises dans un bassin d'emplois de plus de 700.000 emplois, c'est presque dérisoire. On devrait faire deux à trois fois plus."

Didier Gosuin s'en prend aussi aux filières d'enseignement qui déversent chaque année des cohortes de jeunes sans qualifications utiles pour le marché de l'emploi. "Il faut arrêter ce robinet annuel de non qualifiés venant de l'enseignement obligatoire. C'est inacceptable que 3000 jeunes sortent de l'obligation scolaire sans qualifications. Tout est à refaire. Et il y a aussi tout un travail à faire avec ceux qui sont l'objet de la migration et qui ont des compétences mais ne peuvent pas les valoriser."

Une question touchant au genre

Si l'organisme public Bruxelles Formation accueille grosso modo 50% de femmes et 50% d'hommes, les femmes représentent l'essentiel du public le plus fragilisé. "Force est de constater que les femmes restent trop en amont de la formation qualifiante" relève la directrice générale de Bruxelles Formation, Olivia P'tito. "C'est quelque chose pour lequel on travaille véritablement depuis plusieurs années déjà avec des actions très concrètes : des groupes de femmes dans des métiers dits d'homme pour vraiment inciter plus de femmes à se lancer dans des métiers plus techniques et qui mènent à l'emploi". Les familles mono-parentales et les femmes les plus fragilisées rencontrent le plus de difficultés à entrer dans une filière de formation. Pour certaines, le coût peut aussi s'avérer un obstacle. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé que les formations en alternance seraient totalement gratuites à partir de 2019.