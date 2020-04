Bruxelles: difficile d'acheter des sacs poubelles blancs ces derniers jours

C'est l'une des conséquences de la pandémie de coronavirus-covid 19 et de la ruée sur les supermarchés qui l'a accompagnée ces dernières semaines. Dans pas mal de magasins, il est aujourd'hui difficile d'acheter des sacs poubelles blancs, ceux qui servent à jeter les déchets ménagers ordinaires et non-triés.

"Le souci ne vient pas d'un manque d'approvisionnement ou de livraison de notre part", explique Bruxelles-Propreté, l'agence en charge des déchets et région bruxelloise. "Nous avons posé la question à Comeos, la fédération de la grande distribution et des supermarchés, et ils nous ont répondu que c'est plus simple que cela. Face à la ruée sur certains articles comme les pâtes, le riz, la farine, … de nombreux magasins ont préféré remettre tous ces produits en priorité dans les rayons. Du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de remettre assez de sacs poubelles blancs. Mais, suite au contact que nous avons eu ces dernières heures avec eux, les magasins ont promis de remettre des sacs blancs en rayon le plus vite possible".

La situation devrait donc rentrer dans l'ordre dans les heures ou les jours qui viennent, promet Bruxelles-Propreté. De quoi rassurer certains auditeurs qui nous ont écrits, stressés, parce que leurs poubelles débordaient et qu'ils ne parvenaient pas à trouver de sacs blancs dans différents magasins.