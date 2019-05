Bruxelles: deux grands hôtels étoilés du centre-ville vont faire peau-neuve

Le Crowne Plaza "Le Palace" et le Hilton Brussels City, deux grands hôtels 4 étoiles voisins de la Place Rogier et du Jardin Botanique, situés sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode vont être rénovés. C'est un groupe hôtelier suédois, le groupe Pandox , déjà propriétaire de plusieurs grands hôtels à Bruxelles et en Belgique qui est à la manoeuvre pour ces projets.

une rénovation qui s’inscrit dans le relooking général de la Place Rogier.

Depuis leur édification au début du siècle dernier, les deux hôtels ont déjà subi des transformations mais celles qui se préparent aujourd'hui sont d’envergures. L'hôtel Albert Ier, devenu le Hilton Brussels City, subira une rénovation complète et deviendra à partir du mois de novembre de cette année l'Hôtel Indigo. Quant au Palace, bâtiment art-déco, rebaptisé le Crowne Plaza, il faudra attendre, si tout va bien, 2022 pour voir apparaître un espace de verdure de 400 mètres carrés sur son toit ainsi que des terrasses et des commerces.

L'originalité du projet réside dans la volonté d'ouvrir les salles du rez-de chaussée à une clientèle extérieure, comme l'explique Kristiaan Borret, maître architecture de la Région bruxelloise: "Les rez-de-chaussées accueilleront deux restaurants qui s'ouvriront vers la place "Rogier" ndlr, c'est un projet important pour l'espace public de la ville."

Faire entrer la ville dans l'hôtel

Pour l'architecte Georges Hirsch, cela signifie concrètement que l'on va greffer des fonctions complémentaires aux deux édifices, d'un côté les chambre et l'hôtellerie classique et de l'autre, les restaurants, les bars, le fitness, les commerces qui vont faire rentrer une partie de la ville à l'intérieur de l'hôtel.

Le groupe hôtelier annonce la création d'une centaine d'emplois.