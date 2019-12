Bruxelles : des policiers en classe à l'école maternelle

"Pol & Bruno en maternelle", c’est le nom du programme de la zone de Police de Schaerbeek-Evere-St Josse (aussi appelée PolBruno). Lors de ces activités en maternelle, Pol c’est le policier, Bruno, c’est la mascotte, un ours en peluche, ensemble ils présentent le métier de policier de manière ludique. L’objectif est d’établir une relation de confiance entre les jeunes enfants et la police.

Un ours rigolo

Le clou de la visite : c’est l’arrivée surprise de la mascotte Bruno, un ours rigolo et un peu boudiné dans son uniforme de policier, l’effet est immédiat et l’enthousiasme des enfants s’exprime bruyamment. L’humour et la simplicité sont utilisés par l’équipe comme des outils pour susciter la confiance à l’égard des policiers et cela semble marcher…

Ecoutez le reportage complet de Barbara Boulet :