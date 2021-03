Bruxelles: des peines de prison de 1 à 7 ans pour des trafiquants d'êtres humains

Treize personnes qui appartenaient à une organisation criminelle albanaise ont été condamnées, vendredi, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à des peines de prison comprises entre 1 et 7 ans. Durant plusieurs mois, cette organisation faisait passer des Albanais au Royaume-Uni via la Belgique en empochant d'importantes sommes d'argent. Le tribunal a aussi infligé des amendes de 4.000 à 80.000 euros et a saisi 815.000 euros.

Munies de leur passeport, les victimes devaient se rendre en Belgique depuis l'Albanie. Elles étaient ensuite logées dans des hôtels bon marché, des appartements ou chez les suspects. Les trafiquants les aidaient par après à grimper dans un camion pour rejoindre le Royaume-Uni.

Les victimes devaient débourser 14.000 euros pour une place dans la remorque et 15.000 euros dans la cabine, souvent la couchette du chauffeur. Les enfants étaient parfois drogués afin qu'ils ne fassent pas de bruit durant le trajet.

La police judiciaire fédérale de Bruxelles a identifié l'organisation fin 2018. L'enquête a mis au jour trois cellules qui recevaient leurs instructions depuis le Royaume-Uni. Au total, l'organisation a effectué 55 transports concernant au moins 136 personnes. En décembre 2019, les enquêteurs ont arrêté 13 personnes en Belgique et Royaume-Uni mais aussi en Grèce, Italie et Montenegro.

Les prévenus ont profité sans vergogne du désespoir des victimes pour leur soutirer de l'argent et n'ont montré aucun scrupule à mettre leur vie en danger, a justifié le tribunal dans son jugement.