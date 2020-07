Bruxelles: des fonds régionaux pour la prolongation du centre de la rue de Trêves

Le ministre bruxellois de l'Action sociale Alain Maron a communiqué jeudi que 950.000 euros ont été affectés au maintien du centre d'hébergement pour personnes sans-abri de la rue de Trêves, dans le quartier européen.

Ce centre menaçait de fermer fin juillet. Le budget débloqué va permettre de le maintenir ouvert jusqu'au 15 novembre, quand le financement du fédéral prendra le relais pour le dispositif hivernal.

Le lieu est géré par la Croix-Rouge de Belgique avec le CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Brussel et Médecins du Monde.

Financé par le fédéral durant l'hiver (15 novembre - 15 mars), il avait exceptionnellement bénéficié d'un prolongement de ces financements les derniers mois, pour cause de pandémie de Covid-19. Mais cet apport financier se terminait fin juillet, le centre menaçait donc de fermer.

Les trois instances gestionnaires avaient récemment tiré la sonnette d'alarme, signalant que plus de 250 personnes y séjournent actuellement, dont des familles avec enfants, des femmes seules, et des mineurs étrangers non accompagnés.

Ouvert fin 2018, le lieu fait davantage qu'offrir un lit à ceux qui en ont besoin. Il y a aussi un soutien personnalisé, avec accompagnement psychosocial et aide dans les démarches administratives, soulignaient les associations.

Des discussions étaient en cours avec le fédéral, sans succès jusque-là. La Région bruxelloise a donc pris le relais pour les prochains mois. "En pleine crise du coronavirus, cette situation était aussi inacceptable que dangereuse", commente Alain Maron jeudi.