Bruxelles : des écuroducs pour protéger les écureuils

Mais comme l’explique Marie Vigoni, les bienfaits des écuroducs sont plus vastes : " Ça va aussi permettre aux écureuils d’accéder à des ressources de nourritures plus importantes, parce qu’il y a des lieux auxquels ils n’ont pour l’instant pas accès, et ça va aussi permettre à des populations qui ne sont pour l’instant pas en contact de se rencontrer et d’améliorer le patrimoine génétique des écureuils ".

L’idée a germé au sein de la commune à la suite d’un rapport de Bruxelles Environnement, qui traitait des causes de mortalité des écureuils : la traversée des routes et les accidents avec des voitures en sont les principales.

Une première dans la commune, qui a tout de suite intéressé l’élagueur : " Ça m’a étonné parce que ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de voir. Je me suis pris au projet et j’ai analysé les plans qui m’ont été envoyés et je les ai recréés en tenant compte des moyens du bord ".

Ces écuroducs, la commune d’Uccle a décidé d’en installer trois dans sa localité. Elle n’est pas pionnière au sein de la capitale puisqu’une de ces autoroutes de l’air avait déjà été mise en place à Jette. Guillaume Briel est élagueur au service vert de la commune et c’est lui qui a posé le premier écuroduc d’Uccle : " Ça consiste à tendre un câble, qui est une corde en nylon, à une hauteur entre cinq et douze mètres, d’un arbre A à un arbre B, lesté en permanence par un rondin. […] Sur chaque arbre, il y a deux points de sécurité pour que l’installation ne tombe pas. "

Imaginez une corde attachée à plusieurs mètres du sol aux arbres de part et d’autre de la rue. Son utilité ? Permettre aux plus petits rongeurs, comme les écureuils roux, à traverser les routes en toute sécurité.

L’objectif est donc de limiter la mortalité des écureuils, et surtout des plus jeunes, qui ont moins d’expérience. Mais aussi, de soutenir la biodiversité uccloise, en permettant une mobilité des espèces entre les différents espaces, jusqu’à présent fragmentés.

Les deux autres écuroducs seront installés, dans les semaines à venir, entre le Jardin de pluie chaussée de Saint-Job et la réserve naturelle du Kinsendael et puis, entre les arbres d’alignement de l’avenue Circulaire. " Ce que j’aime avec ce genre de dispositif c’est qu’on peut avoir un projet didactique qui explique pourquoi c’est important de soutenir la biodiversité. En soutenant l’écureuil, on sait qu’il y a un impact positif autant sur les espèces animales que végétales, parce qu’il y a des interactions ", explique l’échevine pour l’intérêt de ces installations va encore plus loin.

Alors, la commune d’Uccle, sous l’impulsion de Maëlle de Brouwer , échevine en charge des espaces verts et de l’environnement, a décidé d’installer trois écuroducs dans sa localité. Le premier écuroduc se situe entre le plateau Avijl et le Parc Fond’Roy.

Depuis toujours, les animaux sauvages sont nos voisins. Mais dans les villes, la cohabitation est plus difficile. Les zones d’habitats des animaux se sont retrouvées, au fil du temps, de plus en plus parcellées et rétrécies. Depuis quelques années, la tendance s’inverse et les communes tentent de reverdir la ville et de reconnecter les espaces verts, de créer ce maillage vert. Cela signifie aussi donner plus de place aux animaux et les protéger dans notre cohabitation, là où ils ont dû s’habituer à être en permanence en contact à risque avec les humains.

Pour remédier à cela, la commune d’Uccle, s’est dotée depuis quelques années de crapauducs. Ces tunnels pour amphibiens ont les mêmes objectifs que les écuroducs : protéger les animaux lors de la traversée d’une route, et recréer du lien entre différents écosystèmes. À l’entrée et à la sortie de ces tunnels, creusés sous la route, on peut voir des sortes de murs, installés pour diriger les grenouilles et crapauds.

À Bruxelles, le projet Ozon est également axé sur la défragmentation écologique de la Forêt de Soignes et reconnecter les habitats naturels des espèces menacées et en situation dangereuse. L’écoduc de Groenendael fait notamment partie du projet. Encore une fois, il s’agit d’un pont qui permet aux animaux de se déplacer, en toute sécurité. Ces innovations améliorent chaque jour les conditions de vie des animaux en ville. Un peu d’espoir pour la cohabitation entre l’homme et l’animal.