Bruxelles demande que l'âge devienne le critère de priorité pour être vacciné

Il faut désormais vacciner en fonction de l’âge, avant d’utiliser d’autres critères. C’est la demande faite par le ministre bruxellois de la santé. Alain Maron a envoyé un courrier hier aux autres ministres de la santé du pays. Une réunion de ces ministres est justement prévue aujourd'hui pour corriger et adapter la stratégie de vaccination en Belgique.

Passer par les hôpitaux et les médecins généralistes

L'âge c'est le "driver", le facteur donc le plus important, pour les formes graves et de mortalité liées à la Covid-19, en Belgique et ailleurs, peut-on lire dans ce courrier. Bruxelles demande donc désormais que l'âge deviennent déterminant dans l'ordre des vaccinations.

Mais attention, pour les personnes souffrant d'autre facteurs graves de comorbidité, comme les personnes greffées ou dyalisées, le ministre Maron demande aussi à ce qu'elles aussi restent prioritaires, quel que soit leur âge. La différence ? Ces personnes ne devraient plus se rendre dans les centre de vaccination pour revoir leur injection. Elles pourraient être vaccinées plutôt soit dans l'hôpital où elles sont suivies, soit chez leur médecin généraliste.

Ce qui serait possible avec l'arrivée de nouveaux vaccins qui peuvent se confirmer à des températures moins froides, comme celui de Johnson et Johnson notamment.

Ce qui éviterait aussi les gros couacs de convocations qu'on a connu ces dernières semaines, notamment à Bruxelles, ajoute le ministre.