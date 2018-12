Bruxelles dégage 42 millions pour la sécurité incendie des logements sociaux

Un montant de 42 millions d'euros a été dégagé pour la mise en conformité des logements sociaux bruxellois en matière de sécurité incendie, a annoncé mardi la ministre régionale du Logement, Céline Fremault (cdH). La priorité sera consacrée aux immeubles hauts.

La Société du logement de la Région bruxelloise (SLRB) a, depuis plusieurs années, pris une série de mesures relatives à la sécurité et plus précisément en matière d'incendie dans le secteur du logement bruxellois, rappelle Mme Fremault.

Ces mesures se sont notamment traduites par l'inscription de projets touchant cette problématique dans les différents programmes quadriennaux d'investissement, la prise en charge par deux fois des marchés de livraison de détecteurs incendie, en 2006 et en 2016, pour l'ensemble des Sociétés immobilières de service public (SISP), ou encore une enquête sur les immeubles hauts (plus de 25m) du patrimoine social en vue de leur mise en conformité.

Priorité aux immeubles hauts

La SLRB a axé sa priorité sur la mise en conformité incendie de ces immeubles hauts en concertation avec le SIAMU. De la sorte, 110 bâtiments ont été identifiés et sont en cours de contrôle. Les mises en conformité concernent les évacuations, les arrivées et distributions d'eau aux étages, les compartimentages des cages d'escalier et les détections incendie dans les communs, précise la ministre dans son communiqué.

Tolérance zéro de rigueur

Les 42 millions, prévus dans le plan d'investissement 2018-2021 bis, permettront d'octroyer aux SISP un prêt à long terme de 33 ans sans intérêts. Ces prêts seront accordés sur base des travaux déjà identifiés par les SISP et par les résultats de l'enquête SIAMU encore à venir, ainsi que des demandes de mise en conformité en découlant.

"En matière de sécurité , la tolérance zéro est de rigueur. Tous les moyens sont à mettre en œuvre pour assurer la conformité des bâtiments sociaux", a commenté Mme Fremault.