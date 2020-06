Bruxelles choisit les dix premiers quartiers apaisés de son plan "Good Move"

Le gouvernement bruxellois a désigné jeudi les dix premiers quartiers appelés à évoluer dans les prochains mois vers un mode de circulation apaisé, conformément aux objectifs du plan de mobilité régional Good Move visant une ville plus sûre, plus conviviale et plus fluide, a annoncé la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Le plan Good Move prévoit d'apaiser, chaque année, la circulation dans cinq quartiers de la capitale. La Région a été partagée pour ce faire en une cinquantaine de quartiers. Dès septembre prochain, Bruxelles Mobilité accompagnera les communes qui souhaitent apaiser la mobilité dans leurs quartiers, en deux phases: une étude de mobilité multimodale préalable et ensuite, une réalisation des interventions projetées sur le terrain.

Vers une région en zone 30 Ces plans de circulation et les aménagements qui les accompagnent se feront en cohérence avec la mise en place de la Ville 30 dès janvier 2021 dans toute la Région bruxelloise. La phase d'étude commencera après les vacances d'été pour les quartiers de Dielegem (Jette/ Ganshoren/Ville de Bruxelles); Cureghem (Anderlecht/Molenbeek); Collignon-Josaphat (Schaerbeek); Saint-Gilles (Saint-Gilles/Forest/Ixelles/Ville de Bruxelles); et Flagey-Etangs (Ixelles/Ville de Bruxelles). La Ville de Bruxelles suit en parallèle la même démarche pour le Pentagone. En 2021, la phase d'étude démarrera également pour les quartiers du centre historique de Molenbeek; le Chant d'Oiseau (Woluwe-Saint-Pierre/Auderghem); Bruxelles-Neerstalle (Forest/Uccle), Léopold-Pannenhuis (Bruxelles-Ville/Jette); et Roodebeek (Woluwe-Saint-Lambert).

