Bruxelles : cet été, place à la première édition d'Hello Summer !

Du 25 juillet au 25 août, la Ville de Bruxelles investit quatre endroits différents de la capitale avec l’événement Hello Summer. Un projet pensé pour mettre en avant de nouveaux quartiers bruxellois alors qu’il n’y aura pas de Bruxelles-les-Bains cette année.

Au revoir Bruxelles-les-bains, bonjour Hello Summer ! Depuis 17 ans, les Bruxellois et les touristes pouvaient profiter de plages aménagées le long du canal l’été. Mais cette année, plusieurs chantiers se déroulent sur la zone. Alors Delphine Houba, échevine à la culture et aux grands événements, a préféré créer un autre événement. "Je ne voulais pas d’un Bruxelles-les-grues", argumente l’échevine.

Place donc à Hello Summer, qui se déroulera du 25 juillet au 25 août, dans quatre lieux différents de Bruxelles : du 25 juillet au 4 août à la place du Congrès, à côté de la cité administrative, du 8 au 11 août au square Ambiorix dans le quartier européen, du 15 au 18 août place Peter Benoit à Neder-Over-Heembeek et du 22 au 25 août au square Léopold à Laeaken.

"L’idée, c’est de changer les habitudes, d’aller dans d’autres quartiers à la découverte de la richesse de Bruxelles", explique Delphine Hoba.

De la détente du sport

Dans chaque lieu, les Bruxellois et les touristes pourront profiter d’une zone de détente, de différents ateliers pour les enfants (grimage, cours de cuisine, bricolage…). Des séances de cinéma en plein air sont aussi prévues chaque samedi. La Ville veut s’appuyer sur les associations de riverains pour mettre en place différentes activités.

Une douzaine de clubs sportifs bruxellois seront aussi présents pour faire découvrir leurs disciplines. Boxe anglaise, volley, badminton, crossfit, il y en aura pour tous les goûts ! Les plus téméraires pourront grimper à 8 mètres de haut, grâce à un mur d’escalade installé sur l’esplanade de la Cité administrative.

"L’objectif, c’est de mettre les Bruxellois en contact avec un sport, détaille Benoit Hellings, l’échevin des Sports. S’ils aiment un sport qu’ils auront découvert à Hello Summer, ils pourront s’inscrire dans les clubs pour le pratiquer cet automne."

Des terrains de beach-volley, de pétanque, de badminton pourront aussi être loués pour 1€ par personne et par heure. Et le dimanche 4 juin, un tournoi de beach-volley sera organisé sur l’esplanade de la cité administrative. "Pas d’Hello Summer, sans beach-volley !", conclut Benoit Hellings.

Les festivités débuteront le 25 juillet avec la soirée d’inauguration d’Hello Summer, sur l’esplanade de la Cité administrative.