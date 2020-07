Bruxelles: capitale des vols à la tire

Ce sont les derniers chiffres de la criminalité en Belgique qui le disent, le nombre de cas de vols à la tire, les actes de pickpockets donc, est en hausse entre 2018 et 2019. Une augmentation de plus de 10% (10,8) à l'échelon de la Belgique, mais un boum de près de 20% (18,4) à Bruxelles !

La Région bruxelloise enregistre d'ailleurs plus de la moitié (56%) des faits de ce type commis dans notre pays. Sur les 29.874 vols à la tire perpétrés en 2019, 16.832 l'ont été sur le territoire des 19 communes.

Au niveau des zones de police bruxelloises, elles constatent toutes une hausse des actes de pickpockets.

- Bruxelles-Capitale-Ixelles : +20,6%

- Bruxelles Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Koekelberg, Berchem et Jette) : +21,9%

- Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse) : +8,9%

- Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem) : +22,8%

- Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht, Forest) : +14%

- Et la hausse la plus forte pour la zone Montgomery (Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Etterbeek) : +28,5%