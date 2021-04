Bruxelles: bientôt fini de se garer rue Cantersteen

Du changement dans les jours qui viennent au centre-ville de Bruxelles. La rue Cantersteen va être complètement refaite. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous y êtes sans doute déjà passé. C’est la rue qui longe la gare centrale et le Mont des Arts, à deux pas de la Grand-place et de la cathédrale des saints Michel et Gudule. Et le principal changement annoncé, c’est la disparition de toutes les places de parking.

Plus de place pour piétons et vélos

Si vous aviez l’habitude de stationner à cet endroit pour aller prendre le train gare centrale ou faire une course dans la galerie Ravenstein, il faudra changer vos habitudes. A la place de ces places de parkings des deux côtés de la route, la Ville de Bruxelles va installer des pistes cyclables larges (1,8 m).

Il y en aura une dans chaque sens de circulation. Elles seront peintes couleur jaune ocre et surélevées par rapport à la route. Les trottoirs des deux côtés seront aussi refaits avec des dalles de pierre bleue.