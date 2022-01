Bruxelles: bientôt 50 places d'accueil pour femmes victimes de violences et pour jeunes LGBTQIA+ en rupture familiale

La Région bruxelloise a entamé l'acquisition d'un troisième immeuble qui lui permettra d'accueillir en 2024 une trentaine de personnes victimes de violence intrafamiliale. Il y aura à ce moment-là plus de 50 places d'accueil de ce type à Bruxelles, pour femmes victimes de violences et jeunes LGBTQIA+ en rupture familiale, a annoncé vendredi la secrétaire d'État au Logement et à l'Égalité des chances Nawal Ben Hamou.

L'accompagnement psychosocial de ces publics en difficulté sera réalisé par la Commission communautaire commune (Cocom).

Un premier immeuble de logements a été acquis en septembre et son ouverture est prévue en mars prochain, selon Mme Ben Hamou (PS). Il prévoit de la place pour neuf femmes victimes de violences intrafamiliales et leurs enfants. En novembre, un autre bâtiment a été acheté, cette fois pour accueillir à partir de juin prochain une quinzaine de jeunes LGBTQIA+ en rupture familiale. L'ouverture du troisième lieu est attendue pour début 2024.