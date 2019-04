Bruxelles: bientôt 13 rues scolaires pour sécuriser les abords de 26 établissements

Le Gouvernement bruxellois a octroyé une subvention de plus d’1,5 million d’euros aux communes pour mettre en place des rues scolaires et sécuriser les abords d’écoles. De ce fait, 13 rues vont être transformées en rues scolaires et 26 écoles seront concernées. Les rues scolaires seront équipées de bornes rétractables automatiques ou d’une barrière. Les communes bénéficieront d’un délai de deux ans pour effectuer les travaux nécessaires, mais seront encouragées à les faire au plus vite. Aucun permis d’urbanisme ne doit être demandé pour effectuer les travaux.

"Des abords plus agréables matin, midi et soir"

En tout, 14 communes ont introduit différents dossiers. La faisabilité et l’impact sur la sécurité routière ont été évalués. Certaines rues scolaires ont déjà fait l’objet d’une phase test et la mise en place dans ces rues sera donc plus rapide.

"Nous avons entendu l’appel des enfants, des parents et des écoles demandant des abords d’écoles plus sécurisés et plus sains. Nous avons libéré des budgets et bientôt, 26 de ces abords seront plus agréables matin, midi et soir", a souligné Bianca Debaets, Secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Sécurité routière.

Aller plus loin

Le projet comporte actuellement 13 rues mais les autorités veulent poursuivre leurs efforts, pour Pascal Smet, Ministre régional de la Mobilité il faut "aller plus loin et aussi sécuriser les trajets scolaires au moyen de traversées sécurisées, de pistes cyclables séparées et de trottoirs de qualité. L’intervention ne peut pas se limiter aux abords des écoles, c’est la ville dans sa globalité qui doit être aménagée en tenant compte des enfants".

La liste des écoles concernées

Anderlecht: Goede Lucht School, Ecole communale Les Acacias, Voorzienigheidsschool, Institut communal Marius Renard.

Ixelles : Ecole n° 7 - du Bois de la Cambre & Petits Poneys, Ecole n° 8 - Groupe scolaire du Bois de la Cambre.

Schaarbeek : Ecole Neuve, Athéné Fernand Blum, Athéné Royal AlfredVerwé, Vrije Basisschool Sint-Lukas, Basisschool de Buurt, Sint-Lukas Kunsthumaniora, Insitut Sainte Marie Fraternité.

Saint-Josse-ten-Node : Sint-Joost-aan-Zee, Ecole Joseph Delclef, Ecole Arc-en-Ciel.

Jette : 10 radars préventifs proches de plusieurs écoles

Molenbeek-Saint-jean: Regenboogschool, Basisschool de telescoop, Vrije Basisschool Vier Winden, Ecole primaire libre Sainte-Ursule.

Ganshoren : Athénée royal Ganshoren, Ecole maternelle de la communauté française.

Forest : Ecole Nos Enfants, Ecole le Tremplin, Ecole Saint-Denis

Bruxelles-ville : Basisschool ten Nude, Ecole Primaire Steyls, Ecole Primaire Lepage, Basisschool Sint-Joris Nieuwland, Ecole fondamentale libre Magella EHSAL, Institut Dominque Pire, Lagere school Sint-Jan Berchmans, Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs, Ecole primaire Robert Catteau-Aurore, Jardin d'enfants Catteau-Aurore.

Berchem-Sainte-Agathe: Vrije Basisschool Sint-Jozef

Koekelberg : Unescoschool

Saint-Gilles : Lycée intégral Roger Lallemand, Ecole JJ Michel, Athénée Victor Horta (primaire), Ecole ½, Ecole du Parvis.