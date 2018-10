Bruxelles: au moins trois bourgmestres d'origine étrangère, une première

Emir Kir est bourgmestre de Saint-Josse depuis 2012, il était alors le premier bourgmestre bruxellois d'origine étrangère. Six ans plus tard, Ahmed Laaouej devient bourgmestre de Koekelberg et Pierre Kompany celui de Ganshoren. Turquie, Maroc et Congo : trois des plus importantes populations d'origine de nombreux Bruxellois obtiennent des bourgmestres.

Par ailleurs, à Ixelles, l'élu Ecolo d'origine grecque Christos Doulkeridis pourrait devenir le quatrième larron, alors qu'il est assez probable qu'à Evere, la tête de liste Rudi Vervoort laisse la place de bourgmestre au deuxième score personnel de la commune, le socialiste d'origine marocaine Ridouane Chahid, avec 1783 voix.

Trois et peut-être, donc, quatre ou cinq bourgmestres d'origine étrangère à Bruxelles. C'est une première.