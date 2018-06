Bruxelles au centre du commerce interrégional en Belgique

Près de 38% des biens et services produits à Bruxelles sont destinés à des utilisateurs se trouvant dans les deux autres régions, indique mardi l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (Ibsa) dans le dernier numéro de sa revue "Focus". Cette proportion est bien plus élevée qu'en Flandre et en Wallonie (respectivement 9% et 13%).

En 2010, Bruxelles a produit pour 52 milliards d'euros de biens et de services destinées aux deux autres régions du pays. La majeure partie des flux sortants de Bruxelles vont vers la Flandre. "C'est nettement plus que les flux correspondants en Flandre et en Wallonie. La production flamande destinée aux deux autres régions représentait seulement 39 milliards d'euros tandis que le chiffre wallon dépassait à peine les 20 milliards", explique l'Ibsa.

Plusieurs explications

Plusieurs facteurs expliquent la position de Bruxelles comme centre du commerce interrégional: sa position géographique au cœur du pays ainsi que son statut particulier, sa structure économique largement orientée vers les services, la présence de nombreux sièges de grandes entreprises et le nombre élevé de navetteurs wallons et flamands.

Bruxelles "exporte" principalement des biens et services intermédiaires, des assurances, des services financiers et des services publics.