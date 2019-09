Bruxelles: Amende de 12.000 euros pour une ancienne avocate poursuivie pour détournement de fonds

Une ancienne avocate poursuivie pour avoir détourné, pendant des années, l'argent de personnes engagées dans une procédure de règlement collectif de dettes, a été condamnée mercredi à une amende de 12.000 euros par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Selon le tribunal, le montant détourné atteindrait les 200.000 euros au moins. Une somme que la prévenue devra en outre rembourser aux victimes alors qu'elle s'occupait de leur plan de remboursement au moment des faits.

C'est la présidente du tribunal du travail de Bruxelles qui a sonné l'alarme en 2012 alors que des plaintes affluaient à propos de l'avocate R.W. Peu de progrès avaient été enregistrés dans ses dossiers et elle ne pouvait s'expliquer sur ce sujet.

Outre le non-respect des lois et procédures, R.W. avait également transféré de l'argent de ses clients vers ses propres comptes, ou retiré en cash, et ce à partir du moment où elle avait été désignée médiatrice. De nombreux documents ayant disparu et R.W. ne donnant aucune explication sur les diverses transactions, il est extrêmement difficile de calculer l'étendue exacte des dommages mais, selon le tribunal, il est question d'au moins 200.000 euros détournés.

Lors de l'audience en février dernier, l'ancienne avocate s'est défendue en disant souffrir d'un burn-out sévère. "J'avais trop de travail et les dossiers continuaient de s'entasser", s'est-elle justifiée. "J'étais mal entourée. Je n'en pouvais plus et j'ai donc commencé à détourner l'argent, mais j'ai bien l'intention de rembourser tout le monde."

Le parquet avait requis une peine de prison de deux ans avec sursis probatoire mais le tribunal a estimé que le délai raisonnable était passé et que la détention n'avait pas sa place dans cette affaire.