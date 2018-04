Bruxelles accueille un nouveau dépôt de 27 000 m² pour les trams

Mais ce n'est pas tout: 600 panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude, une grande majorité d'ampoules LED et des détecteurs de mouvements pour la lumière... "Tout ça rend l'ensemble très écologique", commente de le chef d'entretien. Quant au hangar qui abrite les trams, il est construit en bardage de bois labellisé FSC, issus de forêt responsable.

15,1 millions de kilomètres, c'est la distance parcourue par les trams à Bruxelles en 2016. Chaque année, ce chiffre augmente et il est nécessaire pour la Stib d'avoir une meilleure répartition de ses dépôts. Voilà pourquoi elle inaugure ce week-end le dépôt Marconi dans le sud de Bruxelles, à la frontière entre Uccle, Forest et Drogenbos.

3 autres dépôts Stib

Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib, explique l'évolution de 3 autres dépôts Stib.

1. Le Heysel: "On doit y faire beaucoup de développement autour du tram aussi bien en terme de rail que de dépôt. Donc, on cherche une place au nord de Bruxelles pour y construire un dépôt de trams. Ce devrait être terminé en 2023, assez rapidement."

2. Saint-Gilles: "On va adapter le dépôt de l'Avenue du roi. Il manque quelques centimètres, presque rien, pour pouvoir mettre les trams à la queue-leu-leu. Nous gagnerons ainsi 20 à 25% de place."

3. Erasme: "Un dépôt de métro cette fois est en cours de construction à Erasme. Ce sont des travaux très impressionnants. Ils seront terminés d'ici un an et demi et nous pourrons donc l'exploiter à partir de 2020.On pourra y ranger une vingtaine de rames de métro de 100m de long. C'est deux fois plus long qu'un tram."